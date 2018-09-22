Читайте нас в соцсетях
22 сентября 16°C
Новости
Вся лента
Автоновости
24

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Бийске в 2019 году

В Бийске обнародованы лидеры голосования за дороги, которые нуждаются в срочном ремонте, пишет «Бийский рабочий».

Набор открыток с видами Бийска.
Набор открыток с видами Бийска.
Павел Филатов

Проголосовать за дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь мог каждый, кто пришел на избирательные участки в день выборов 9 сентября. Горожанам выдавали бланки, в которых можно было отметить 25 дорог из 51 — по пять в Заречной части города и по десять — в Приобской и Восточной.

Всего набралось более 39 тысяч бюллетеней. В администрации обещают, что 25 победителей голосования отремонтируют в 2019 году. На это потратят 250 млн руб.

Лидеры рейтинга дорог в Бийске.
Лидеры рейтинга дорог в Бийске.
biwork.ru.

Ксения Потехина,
начальник управления ЖХК:

Неожиданности не было. Дороги, вошедшие в топ, были предсказуемы, и мнение администрации и бийчан совпало. По каждой из дорог необходимо будет определиться с видом ремонта. Конечно, капитально отремонтировать все не удастся, но многие в этом еще и не нуждаются.

Капитально отремонтируют путепровод на табачке и коммунальном мосте. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации.

В списке нет улицы Короленко, ремонт которой анонсировался. Ее не было в бюллетене, поскольку она уже заявлена на ремонтной программе на 2019 год.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка