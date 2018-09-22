Стало известно, какие дороги отремонтируют в Бийске в 2019 году

Проголосовать за дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь мог каждый, кто пришел на избирательные участки в день выборов 9 сентября. Горожанам выдавали бланки, в которых можно было отметить 25 дорог из 51 — по пять в Заречной части города и по десять — в Приобской и Восточной.

Всего набралось более 39 тысяч бюллетеней. В администрации обещают, что 25 победителей голосования отремонтируют в 2019 году. На это потратят 250 млн руб.

Лидеры рейтинга дорог в Бийске. biwork.ru.

Ксения Потехина,

начальник управления ЖХК:

Неожиданности не было. Дороги, вошедшие в топ, были предсказуемы, и мнение администрации и бийчан совпало. По каждой из дорог необходимо будет определиться с видом ремонта. Конечно, капитально отремонтировать все не удастся, но многие в этом еще и не нуждаются.

Капитально отремонтируют путепровод на табачке и коммунальном мосте. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации.

В списке нет улицы Короленко, ремонт которой анонсировался. Ее не было в бюллетене, поскольку она уже заявлена на ремонтной программе на 2019 год.