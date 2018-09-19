Барнаульских студентов не заселили в общежитие из-за затянувшегося ремонта

Студенты Барнаульского государственного педагогического колледжа не смогли заселиться в общежития с началом учебного года. Причина — затянувшийся ремонт обоих корпусов.

Перед началом учебного года кураторы предупредили студентов о том, что традиционного заселения в общежития в конце августа не будет. Пообещали обязательно дать жилье студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Так и произошло.

Ольга Н.,

студентка БГПК:

Нам сказали, чтобы мы просились пожить к родственникам, а если их нет, снимали квартиры на месяц. Многие студенты и родители возмущались, а куда деваться.

Отремонтированное общежитие БГПК. предоставлено читателем altapress.ru

Как altapress.ru рассказали в краевом минобре, в обоих общежитиях колледжа проводится капитальный ремонт. Выполнить все работы планировали до начала нового учебного года, но подрядчик нарушил сроки.

Со всеми студентами проводили индивидуальную работу по предоставлению жилья. Особо нуждающихся несовершеннолетних студентов заселили в уже отремонтированные комнаты общежития колледжа, а также общежития Алтайского транспортного техникума и Барнаульского кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза. Студентам также предоставили возможность обучаться с использованием дистанционных технологий по индивидуальному учебному плану.

Отремонтированное общежитие БГПК. предоставлено читателем altapress.ru

Учащиеся колледжа, с которыми удалось пообщаться altapress.ru, ничего о возможности обучаться дистанционно не слышали. А вот про заселения в другие общежития знают, но слышали, что это тоже платно — около 2,5 тысяч рублей за месяц. «Проще было найти квартиру в складчину», — заявили студенты.

Несмотря на проблемы, учащиеся колледжа радуются, что идет ремонт, делятся фотографиями обновленных комнат. «Не терпится заселиться в новую общагу», — говорят студенты.

По данным администрации колледжа, основное заселение первокурсников в общежитие проходит с 15 сентября. Студентов 2−4-х курсов начнут заселять с 1 октября.