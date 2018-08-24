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25 августа
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В Барнауле студенты тратят на аренду квартиры почти все свои деньги

В Барнауле работающий студент получает в среднем 17 тыс. рубля, из которых на аренду «однушки» уходит 60% дохода. К такому выводу пришли специалисты Avito.

Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Михаил Хаустов

Арендовать однокомнатную квартиру стоит в среднем 10,4 тыс. рублей, а комнату — 5,6 тыс. рублей.

Согласно исследованию «Avito Работа», по соотношению зарплаты студентов и платы за аренду жилья Барнаул занимает 11-е место в списке самых доступных городов для аренды однокомнатных квартир и 15-е — для аренды комнат.

В первом полугодии 2018 года при средней зарплате в 23,8 тыс. рублей российский студент тратил на аренду самой доступной по цене «однушки» 61% дохода (если средняя стоимость — 14,6 тыс. рублей), а на аренду комнаты — 39% (9,3 тыс. рублей).

Наименее доступными оказались квартиры в Москве, а лучшим городом с точки зрения соотношения зарплаты и арендной платы стал Ижевск.

В топ городов с доступными квартирами и комнатами вошли Воронеж, Челябинск, Ульяновск и Тольятти.

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