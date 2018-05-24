АлтГУ запустил самое большое общежитие в Сибири. Что там интересного?

Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru. Универ-сити. Новое общежитие АлтГУ. Фото : Altapress.ru.

Жилой комплекс "Универ-сити" находится в Барнауле червонной,5 на пересечении пр. Ленина и ул. Матросова. Состоит из двух корпусов (16 и 14 этажей), соединенных переходом. Площадь нового кампуса больше 21 тыс. кв. метров.

В августе в комплекс заселятся иностранные студенты из 15 стран, аспиранты, научные сотрудники, молодые семьи и студенты, которые имеют успехи в обучении.

Комплекс рассчитан на 1000 человек, в нем есть столовая, тренажерный зал, комнаты для отдыха и занятий студентов. На каждом этаже располагаются жилые блоки, в которых по три комнаты, душ и туалет. Комнаты площадью 19-25 квадратных метров рассчитаны на 2-4 человек.

Для жильцов предусмотрены комнаты для стирки, оборудованные сушилками для белья и гладильными досками. Кухни оснащены электроплитами, мойками, кухонными гарнитурами. На первом этаже расположен медкабинет.

Сергей Землюков,

ректор АлтГУ:

— С вводом нового комплекса наши общежития способны закрыть потребности 2500 студентов.

Справка

Название "Универ-сити" общежитие получило по решению Лиги студентов и администрации университета. Комплекс построили по федеральной целевой программе. Общая стоимость проекта более 500 млн рублей.