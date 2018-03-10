Деринг призвал встать на защиту корпуса АлтГУ, пока его не "украсили" какой-то "лабудой"

Архитектор Александр Деринг предлагает присвоить статус памятника культурного наследия корпусу "Д" АлтГУ, который располагается на Димитрова,66. По словам архитектора, здание — один из немногих достойных образцов архитектуры 70-80 годов. Об этом Деринг написал на своей странице в Facebook.
Александр Деринг,
архитектор:
— В нашем Барнауле сохранилось совсем немного не испорченной ремонтами архитектуры 70-80 годов 20 века. Тем она ценнее для нас. Главный корпус АГУ по Димитрова — одно из лучших образцов такой архитектуры.
Архитектор отметил, что автору проекта, Галине Первушиной, стоит установить на фасаде здания "табличку о ней и времени проектирования и строительства". Кроме того, он предлагает обратиться в управление по охране обьектов культурного наследия с требованием присвоить объекту статус памятника местного или регионального значения.
Александр Деринг,
архитектор:
— Если этого не сделать, то мы рискуем его потерять, а ретивые хозяйственники "украсят" его керамогранитом и прочей лабудой. Портал главного входа уже облицевали гнусной плиткой "под камень", а вокруг стали появляться нелепые монументы по каким-то высосанным из пальца событиям. Встанем на защиту нашего наследия!
Ранее altapress.ru писал, что вуз намерен построить восьмиэтажный корпус площадью более 15 тыс. кв.м. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машино-мест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.
Одна из компаний даже разработала эскизный проект будущего здания. Однако, это не окончательный вариант, и внешний вид нового учебного корпуса еще изменится, заверили в университете.
В начале 2018 года планы о строительстве нового корпуса озвучил ректор АлтГУ Сергей Землюков во время годового отчета на конференции работников и студентов вуза. Для строительства корпуса надо получить одобрение учредителя университета — федерального Министерства образования и науки.
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