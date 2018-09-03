Жильцы барнаульского дома, где живет мэр Дугин, возмутились качеством ремонта

Жильцы барнаульской многоэтажки считают, что в их подъезде ремонт сделали хуже, чем в соседнем, где проживает мэр города Сергей Дугин. Представитель управляющей компании «Городской департамент ЖКХ» Дмитрий Ильиных заявил altapress.ru, что ремонт согласован с жильцами, более того, он сделан в долг — в счет будущих платежей за содержание общедомового имущества.

Отремонтировать дом на ул. Папанинцев жильцы решили в 2017 году. Подъезды действительно выглядели непрезентабельно: грязные потолки, отвалившаяся местами краска. Договорились, что с каждого из трех подъездов соберут по 171 тыс. рублей (с суммой жильцы согласились на собрании). Планировалось, что это будет косметический ремонт в духе побелить-покрасить, рассказал старший по дому.

Но потом совет дома решил сделать ремонт получше. Например, положить плитку на стены первого этажа, закрыть углы пластиковыми накладками и так далее.

Начали работы с третьего подъезда, где проживают мэр города Сергей Дугин, а также старший по дому. Жильцам второго ремонт понравился и старшая по подъезду, на тот момент женщина около 70 лет, попросила: «Сделайте нам также».

Дом на Папанинцев. Второй подъезд. altapress.ru.

Что не устроило жильцов?

Представитель управляющей компании Дмитрий Ильиных заявил altapress.ru, что ремонт подъездов согласован со старшим и советом дома, у которых есть соответствующие поподъездные договоры УК с подрядчиком. Однако жильцы второго подъезда Альмира Воронова (сейчас старшая по подъезду) и Светлана Ильиных демонстрируют только договор на третий подъезд. «Нам сказали, что договор на второй сделан по аналогии, но мы так и не добились документа», — говорит Светлана Ильиных.

Женщин возмущает, что ремонт в их подъезде сделан небрежно: когда красили перила, их поверхность не очистили от строительного мусора и теперь они шершавые. Также с пола не убрали штукатурку, покрасив ее сверху, на одной из стен почти на каждом этаже уже встречаются трещины, а дверь в колясочную не поменяли.

«Прошло только полтора месяца, а по штукатурке уже трещины пошли», — говорит Светлана Ильиных. Также они опасаются, что им придется дополнительно сбрасываться на ремонт — еще около 90 тысяч рублей, как заявила им управляющая компания.

Что говорят в УК?

Дмитрий Ильных поясняет, что трещины появились на стыках ДВП, которая закрывает вентиляционный короб. Ильиных подчеркивает, что качество ремонта отвечает заплаченным деньгам, а в рыночных ценах он вовсе стоил бы около 500 тыс. на подъезд. Это установила экспертиза. Более того, фактически работа сделана в долг — дополнительные деньги жильцы будут выплачивать нескольких лет по строке «содержание общедомового имущества».

«Даже изначально оговоренную сумму нам сдали не в полном объеме. У дома на Папанинцев отрицательный баланс — минус 300 тыс. рублей», — подчеркивает Ильиных. Он также рассказал, что на его подрядчика, пока он работал в подъезде, сыпались проклятия от жильцов.

Дом на Папанинцев. Второй подъезд. altapress.ru.

Из-за конфликта между УК и жильцами второго подъезда последним не отремонтировали крыльцо, как в других двух. Дмитрий Ильиных настаивает на том, чтобы предварительно прошло собрание жильцов, на котором бы точно определились с материалами и видами работ. Также он оставляет за собой право решать, кого кредитовать.

В ситуации предстоит разобраться прокуратуре. Жильцы второго подъезда составили второе заявление. По факту первого обращения в прокуратуру нарушений не нашли.

Участники спора лишь вскользь упоминают высокопоставленного жильца — Сергея Дугина. Они отмечают, что он не имеет отношения к создавшей ситуации.