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4 сентября
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Жильцы барнаульского дома, где живет мэр Дугин, возмутились качеством ремонта

Жильцы барнаульской многоэтажки считают, что в их подъезде ремонт сделали хуже, чем в соседнем, где проживает мэр города Сергей Дугин. Представитель управляющей компании «Городской департамент ЖКХ» Дмитрий Ильиных заявил altapress.ru, что ремонт согласован с жильцами, более того, он сделан в долг — в счет будущих платежей за содержание общедомового имущества.

Дом на Папанинцев.
Дом на Папанинцев.
altapress.ru.

Отремонтировать дом на ул. Папанинцев жильцы решили в 2017 году. Подъезды действительно выглядели непрезентабельно: грязные потолки, отвалившаяся местами краска. Договорились, что с каждого из трех подъездов соберут по 171 тыс. рублей (с суммой жильцы согласились на собрании). Планировалось, что это будет косметический ремонт в духе побелить-покрасить, рассказал старший по дому.

Но потом совет дома решил сделать ремонт получше. Например, положить плитку на стены первого этажа, закрыть углы пластиковыми накладками и так далее.

Начали работы с третьего подъезда, где проживают мэр города Сергей Дугин, а также старший по дому. Жильцам второго ремонт понравился и старшая по подъезду, на тот момент женщина около 70 лет, попросила: «Сделайте нам также».

Дом на Папанинцев. Второй подъезд.
Дом на Папанинцев. Второй подъезд.
altapress.ru.

Что не устроило жильцов?

Представитель управляющей компании Дмитрий Ильиных заявил altapress.ru, что ремонт подъездов согласован со старшим и советом дома, у которых есть соответствующие поподъездные договоры УК с подрядчиком. Однако жильцы второго подъезда Альмира Воронова (сейчас старшая по подъезду) и Светлана Ильиных демонстрируют только договор на третий подъезд. «Нам сказали, что договор на второй сделан по аналогии, но мы так и не добились документа», — говорит Светлана Ильиных.

Женщин возмущает, что ремонт в их подъезде сделан небрежно: когда красили перила, их поверхность не очистили от строительного мусора и теперь они шершавые. Также с пола не убрали штукатурку, покрасив ее сверху, на одной из стен почти на каждом этаже уже встречаются трещины, а дверь в колясочную не поменяли.

«Прошло только полтора месяца, а по штукатурке уже трещины пошли», — говорит Светлана Ильиных. Также они опасаются, что им придется дополнительно сбрасываться на ремонт — еще около 90 тысяч рублей, как заявила им управляющая компания.

Что говорят в УК?

Дмитрий Ильных поясняет, что трещины появились на стыках ДВП, которая закрывает вентиляционный короб. Ильиных подчеркивает, что качество ремонта отвечает заплаченным деньгам, а в рыночных ценах он вовсе стоил бы около 500 тыс. на подъезд. Это установила экспертиза. Более того, фактически работа сделана в долг — дополнительные деньги жильцы будут выплачивать нескольких лет по строке «содержание общедомового имущества».

«Даже изначально оговоренную сумму нам сдали не в полном объеме. У дома на Папанинцев отрицательный баланс — минус 300 тыс. рублей», — подчеркивает Ильиных. Он также рассказал, что на его подрядчика, пока он работал в подъезде, сыпались проклятия от жильцов.

Дом на Папанинцев. Второй подъезд.
Дом на Папанинцев. Второй подъезд.
altapress.ru.

Из-за конфликта между УК и жильцами второго подъезда последним не отремонтировали крыльцо, как в других двух. Дмитрий Ильиных настаивает на том, чтобы предварительно прошло собрание жильцов, на котором бы точно определились с материалами и видами работ. Также он оставляет за собой право решать, кого кредитовать.

В ситуации предстоит разобраться прокуратуре. Жильцы второго подъезда составили второе заявление. По факту первого обращения в прокуратуру нарушений не нашли.

Участники спора лишь вскользь упоминают высокопоставленного жильца — Сергея Дугина. Они отмечают, что он не имеет отношения к создавшей ситуации.

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