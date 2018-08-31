Антимонопольщики выступили против двойной индексации тарифов на ЖКХ в 2019 году

Как рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, в 2/3 регионов страны тарифы уже сейчас выше экономически обоснованного уровня., В этой связи антимонопольное ведомство готово согласиться на индексацию на 1,7% только в тех субъектах, где тарифы ниже «эталона».
«Зачем им повышать? Куда им повышать? Им уже столько наповышали, что иногда мы видим, что тариф от „эталона“, то есть экономически обоснованного, может быть в 20 раз выше», — указал он.
В регионах, где тарифы выше «эталона» ФАС предлагает либо снизить их, либо «перевести их в обязательные инвестиции» — направив доход от высокого тарифа на ремонт и модернизацию.
Письма со своей позицией ФАС планирует в ближайшее время направить в заинтересованные министерства, заявил Артемьев.