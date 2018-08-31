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1 сентября
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Антимонопольщики выступили против двойной индексации тарифов на ЖКХ в 2019 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против предложения Минэкономразвития об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа — с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2,4%. «Куда им повышать», — цитирует слова руководителя ведомства ТАСС.

Пикеты барнаульских коммунистов против роста тарифов ЖКХ.
Пикеты барнаульских коммунистов против роста тарифов ЖКХ.
горком КПРФ

Как рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, в 2/3 регионов страны тарифы уже сейчас выше экономически обоснованного уровня., В этой связи антимонопольное ведомство готово согласиться на индексацию на 1,7% только в тех субъектах, где тарифы ниже «эталона».

«Зачем им повышать? Куда им повышать? Им уже столько наповышали, что иногда мы видим, что тариф от „эталона“, то есть экономически обоснованного, может быть в 20 раз выше», — указал он.

В регионах, где тарифы выше «эталона» ФАС предлагает либо снизить их, либо «перевести их в обязательные инвестиции» — направив доход от высокого тарифа на ремонт и модернизацию.

Письма со своей позицией ФАС планирует в ближайшее время направить в заинтересованные министерства, заявил Артемьев.

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