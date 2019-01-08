Стало известно, когда мощность и регион перестанут влиять на стоимость ОСАГО

После отмены коэффициента мощности страховщики смогут увеличивать и уменьшать тариф на 40% в каждую сторону, сказал представитель регулятора. «Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей», — отмечает специалист.
Банк России будет настоятельно рекомендовать страховым компаниям использовать телематику. С помощью установленного на автомобиль оборудования фиксируется скорость разгона, резкость торможения, более сложные характеристики поведения водителя, а также длительность, частоту и периоды использования транспортного средства. В зависимости от этих факторов страховщики смогут предложить индивидуальный тариф, и для аккуратных водителей он будет выгоднее, заявил Табаков.
Напомним, с 9 января в России на 20% расширится тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Это, а также реформа коэффициентов и некоторые другие меры должны привести к либерализации ОСАГО. Власти и страховщики заявляют, что полис для аккуратных водителей будет дешевле, а для нарушителей — дороже.