Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -9°C
142

Стало известно, когда мощность и регион перестанут влиять на стоимость ОСАГО

В 2020 году в России при расчете стоимости ОСАГО не будут учитывать территорию, на которой эксплуатируется автомобиль, а с 2021 года — мощность мотора. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил представитель Банка России Кирилл Табаков.

Барнаульцы. Автомобили.
Барнаульцы. Автомобили.
Анна Зайкова

После отмены коэффициента мощности страховщики смогут увеличивать и уменьшать тариф на 40% в каждую сторону, сказал представитель регулятора. «Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей», — отмечает специалист.

Банк России будет настоятельно рекомендовать страховым компаниям использовать телематику. С помощью установленного на автомобиль оборудования фиксируется скорость разгона, резкость торможения, более сложные характеристики поведения водителя, а также длительность, частоту и периоды использования транспортного средства. В зависимости от этих факторов страховщики смогут предложить индивидуальный тариф, и для аккуратных водителей он будет выгоднее, заявил Табаков.

Напомним, с 9 января в России на 20% расширится тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Это, а также реформа коэффициентов и некоторые другие меры должны привести к либерализации ОСАГО. Власти и страховщики заявляют, что полис для аккуратных водителей будет дешевле, а для нарушителей — дороже.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость