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Автоновости

Стало известно, когда Старый мост в Барнауле закроют на масштабный ремонт

Ремонт Старого моста через Обь в Барнауле разделят на два этапа. Финальные работы закончат в 2021 году, сообщили в управлении федеральных автодорог «Алтай».

Старый мост в Барнауле
Старый мост в Барнауле
Евгения Родочинская

Приступить к ремонту планируется в декабре 2019 года. На все время проезд для всех видов транспорта будет закрыт.

Поезда на время ремонта перенаправят. Для этого установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы.

Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, а железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке.

Первый этап ремонта пройдет в 2020 году. Работы будут вести на мосту: демонтируют мостовое полотно, разберут дорожную одежду, вместо старых железобетонных плит проезжей части (их более 700) установят металлические ортотропные.

Второй этап — в 2021 году. Дорожники проведут ремонт двух эстакад, а также заменят или восстановят все основные конструктивные элементы.

По контракту полностью обновить сооружение должны до ноября 2021 года.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
Анна Зайкова

В ведомстве отмечают, что габариты существующего моста останутся неизменными. Согласно нормативам, следующий ремонт может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

За железнодорожную часть моста отвечает «РЖД». Дорожная часть перешла в федеральную собственность и поступила на баланс ФКУ Упрдор «Алтай».

Ранее altapress.ru писал, что тендер на ремонт Старого моста в Барнауле стоил 934,7 млн рублей. В этом году освоить планируют 5 млн, в следующем — 630 млн, а в 2021 — еще 300 млн рублей.

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