Россияне рассказали, на каких автомобилях, по их наблюдениям, ездят самые агрессивные и «напористые» водители, а на каких — наоборот, спокойные и законопослушные. Результаты опроса сервиса «Авто.ру» публикуют «Известия».

«Авто.ру» провел опрос среди четырех тысяч автовладельцев и выяснил: абсолютное большинство (47,6%) участников голосования считают, что самые агрессивные водители выбирают немецкие автомобили.

Еще 26% респондентов уверены, что главные агрессоры на дороге — это владельцы российских автомобилей. Эксперты «Авто.ру» объясняют это тем, что Lada нередко покупают новички в качестве первого автомобиля.

Кроме того, каждый десятый опрошенный негативно отозвался о владельцах японских машин, а еще 7% — о водителях корейских авто.

Что касается марок, то 53% участников заявили, что наиболее агрессивные водители, которые им встречались, управляли автомобилями BMW. Также в этот рейтинг попала Lada (17,6% голосов).

Самые спокойные и законопослушные водители, согласно данным опроса, управляют автомобилями шведских (25,7%), французских (19,6%) и японских марок (15,6%).

Ранее ГИБДД выдвинула предложение о введении оперативного контроля технического состояния транспортных средств и другие идеи, которые грозят автомобилистам новыми штрафами.