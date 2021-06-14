Стало известно о новой большой пробке в Барнауле

В столице Алтайского края в связи с ремонтом теплосети на месяц будет ограничено движение в центре, на ул. Деповской.

Движение ограничат с 15 июня по нечетной стороне улицы от дома № 21 до детской городской больницы № 1.

В «Сибирской генерирующей компании» считают ремонт на данном участке одним из важнейших этапов подготовки города к предстоящему зимнему отопительному сезону.

Автомобилистов просят заранее быть внимательными и по возможности объезжать данный участок дороги.

Ранее в СГК рассказали о том, что этим летом планируется отремонтировать и заменить почти 30 км тепловых сетей в Барнауле.

В общей сложности ремонт будет проводиться на 59 участках, в настоящее время на 20 из них работы уже начались.