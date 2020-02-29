Стало известно, в какой день недели люди чаще всего погибают в ДТП

Большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах России в прошлом году произошла по пятницам, а погибали в них чаще по субботам, пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные Госавтоинспекции.

Основной пик дорожно-транспортных происшествий приходится на утреннее и вечернее время — в основном на 09:00 и 20:00.

На дорогах России в 2019 году по пятницам произошло более 25 тыс. ДТП, в них погибли более 2,4 тыс. человек. По субботам жертвами аварий стали более 3 тыс. человек.

Меньше всего ДТП на дорогах страны происходило по воскресеньям и средам.

Всего в стране в 2019 году произошло более 164 тыс. ДТП, в них погибли около 17 тыс. человек, в их числе 5 тыс. пешеходов, 794 ребенка. Во всех ДТП пострадали 211 тыс. человек.

Почти 90% погибших в авариях — граждане в возрасте 18−50 лет.