Газ 67Б 1952 года выпуска продают в Иркутске за 170 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Старенький ГАЗ продают в Сибири за 170 тыс. рублей.

ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б — советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощённым открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей. Представляли собой дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-64.

На завершающей стадии Великой Отечественной войны и позже Корейской войны ГАЗ-67Б широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как легкий артиллерийский тягач.

Отмечается, что автомобиль на ходу, хорошо заводится и ездит. Снят с регистрации в ГБДД по утилизации.

Продавец отмечает, что это музейный экспонат под восстановление. Так же новому владельцу достанутся запчасти, двигатель и др.

Ранее сообщалось, что редкий автомобиль Willys продают в Сибири за 500 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале