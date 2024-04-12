12 апреля
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Автоновости

Старенький ГАЗ продают в Сибири за 170 тыс. рублей

Газ 67Б 1952 года выпуска продают в Иркутске за 170 тыс. рублей. Объявление разместили на "Авито".

Старенький ГАЗ продают в Сибири за 170 тыс. рублей.
Старенький ГАЗ продают в Сибири за 170 тыс. рублей.
"Авито"

ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б — советские военные полноприводные легковые автомобили с упрощённым открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей. Представляли собой дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-64.

На завершающей стадии Великой Отечественной войны и позже Корейской войны ГАЗ-67Б широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, перевозчик пехоты и раненых, а также как легкий артиллерийский тягач.

Отмечается, что автомобиль на ходу, хорошо заводится и ездит. Снят с регистрации в ГБДД по утилизации.

Продавец отмечает, что это музейный экспонат под восстановление. Так же новому владельцу достанутся запчасти, двигатель и др.

Ранее сообщалось, что редкий автомобиль Willys продают в Сибири за 500 тыс. рублей.

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