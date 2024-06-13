13 июня
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Автоновости

Стильный и мощный автомобиль продают в Сибири за 5,9 млн рублей

Chevrolet Corvette 2002 года выпуска продают в Омске за 5,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Стильный и мощный автомобиль продают в Сибири за 5,9 млн рублей.
Стильный и мощный автомобиль продают в Сибири за 5,9 млн рублей.
"Авито"

Chevrolet Corvette — это спортивный автомобиль, который отличается своей мощностью и динамикой. Он оснащен двигателем объемом 5,7 литра, что обеспечивает ему высокую производительность и скорость.

Этот автомобиль имеет ручную коробку передач (MT), которая позволяет водителю полностью контролировать процесс переключения скоростей и наслаждаться вождением. Это особенно актуально для любителей спортивного стиля вождения.

Chevrolet Corvette — это отличный выбор для тех, кто ценит мощность, динамику и стиль. Этот автомобиль станет верным спутником в любых поездках и подарит незабываемые эмоции от вождения.

Ранее сообщалось, что спортивный BMW продают в Сибири за 49,8 млн рублей.

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