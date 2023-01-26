Стильный кореец. Сумрачный BMW 8 продают за 8 млн рублей в Барнауле

BMW 8 в серии Gran Coupe 2020 года выпуска продают за 8 млн рублей в Барнауле. До переезда в Россию он колесил просторы Южной Кореии. Объявление размещено на «Авито».

BMW 8 родом из Кореи, там за три года у него был всего один владелец. Он успел проехать на нем 45 тыс. км.

У автомобиля красивый цвет кузова — матовый темно-серый. Салон отделан ярко-красной кожей, вмещает до пяти человек. В приборной панели установлен бортовой компьютер. Язык интерфейса — корейский. Неизвестно, можно ли сделать русскую раскладку.

Продавец обещает доставить автомобиль за 3−8 недель до заказчика.

У BMW 8 бензиновый двигатель на 4,4 л, автоматическая коробка передач и 530 лошадиных сил. Комплектация — M Sport by Individual.

До «сотки» автомобиль разгоняется за пять секунд, его максимальная скорость — 250 км/ч.