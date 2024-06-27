Стильно, безопасно, комфортно. Как показал себя в деле новый кроссовер Livan X6PRO в Барнауле

Автоцентр АНТ представил новый современный кроссовер Livan X6PRO. Он отличается повышенным уровнем комфортности и безопасности — а это важные качества для семей с детьми. В деле его опробовали супруги Жуковы вместе с дочерью Виталиной и рассказали, что их приятно удивило.

Вдохновленный природой

Первое, на что обратили внимание Денис Жуков с супругой Светланой — это современный внешний вид автомобиля. При его разработке дизайнеры объединили спортивный и классический стили.

Перед LIVAN X6PRO украшает большая решетка радиатора в форме «крыла бабочки», придавая капоту визуальный объем. Производители отмечают, что для создания такого эффекта использовали технологию параметрических процессов горячего тиснения. Заднюю часть кроссовера выделяет единая линия задней оптики. На такое решение дизайнеров вдохновил метеор, оставляющий за собой длинный яркий след.

Автоцентр АНТ представил новый современный кроссовер Livan X6PRO. Фото: Семён Рогожников.

Удобно и современно

Салон автомобиля так же приятно удивил семью Жуковых. Спортивные сидения обтянуты кожей двух цветов: черного и светло-коричневого. Задний ряд достаточно просторный, чтобы на нем хватило места для детского сидения и нескольких членов семьи.

Особенно Денису, как водителю, понравилась форма руля с усеченными нижней и верхней гранями — такой удобно держать в руках, отметил он. Светлана же оценила приборную панель, украшенную лазерной гравировкой и оснащенную тремя цифровыми дисплеями. Дизайнеры объединили их в единую линию и органично встроили в интерьер автомобиля.

Отдельно отмечу высокое качество звука акустической системы. При поездке включали музыку, нам понравилось, — подчеркнул водитель.

В городе и на природе

В управлении кроссовер будет поинтереснее, по сравнению с моим автомобилем. Шустрый, отзывчивый, современный, — отметил Денис во время тест-драйва.

У кроссовера сверхмощный 1.5T двигатель с турбонаддувом, а его максимальная мощность — 174 лошадиных сил. Автомобиль предлагает несколько режимов поездки, в зависимости от ландшафта, включая труднопроходимые места.

При поездке по городу водитель отметил такое преимущество кроссовера, как податливое управление и шумоизоляция. Последнее — заслуга уникальных колесных дисков и шин с низким сопротивлением.

Также Денис оценил маневренность авто, при том, что у него немаленькие размеры (4535 мм в длину, 1845 мм в ширину, 1725 мм в высоту). Чтобы добиться такого эффекта, производитель позаботился о топливной трансмиссии нового поколения. Она специально разработана для езды по городу и имеет два «мокрых» сцепления, что обеспечивает эффективность, плавность переключения передач и высокую точность.

Выехала семья Жуковых и за город, в том числе прокатились по лесополосе. С неровностями дороги LIVAN X6PRO справился, но этот путь дался авто тяжело. «Все же это не внедорожник, а кроссовер, поэтому покорять на нем бездорожье не получится», — отметил Денис.

Безопасность

Особое внимание в LIVAN X6PRO уделили безопасности. Автомобиль может похвастаться высокопрочным каркасом, выполненным на 55% из стали.

Салон оснащен шестью подушками безопасности: фронтальными и боковыми для переднего ряда. А также шторками безопасности по всей длине салона.

В базовую комплектацию кроссовера входит девять систем активной безопасности, включая передовые системы курсовой устойчивости, удержания автомобиля при подъеме, предотвращения опрокидывания, контроля давления в шинах и другие.

Уникальное предложение

Автоцентр АНТ представил новый современный кроссовер Livan X6PRO. Фото: Семён Рогожников.

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Стартовая цена Livan X6PRO от 2 089 000 ₽*

* LIVAN X6PRO в комплектации 1,5Т+CVT Luxury — 2 089 00 Р с НДС. Цена действительна на момент публикации.

Автоцентр АНТ

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