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Автоновости
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Страховщики пообещали не повышать или даже снизить стоимость ОСАГО для алтайских водителей

Страховые компании назвали Алтайский край в числе регионов, где они не планируют повышать стоимость полисов ОСАГО после того, как тарифный коридор для них расширился на 20%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным союза, в Алтайском крае и еще в 35 регионах страны базовые значение тарифа на изменятся или даже снизятся.

Напомним, с 9 января в России на 20% расширится тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Раньше каждая страховая компания могла выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Сейчас границы расширились до 2746 и 4942 рублей соответственно.

Ряд крупнейших страховых компаний после расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз подняли максимальную ставку для легковых машин физлиц в отдельных регионах на 15−20% (до 4736−4942 рублей), сообщает ТАСС.

В РСА это объясняют: ставки компании увеличили в тех регионах, где у них нет офисов урегулирования убытков. То есть фирмы не хотят, чтобы там покупали их полисы, но закон обязывает их продавать ОСАГО по всей стране.

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