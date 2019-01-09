Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
147

Страховые компании получили возможность поднять стоимость ОСАГО на 20%

С 9 января в России на 20% расширится тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Такое решение принял регулятора страхового рынка — Центробанк. В ведомстве считают, что это не приведет к массовому росту цен на полисы.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Раньше каждая страховая компания могла выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Сейчас границы расширились до 2746 и 4942 рублей соответственно.

Это — первый этап либерализации ОСАГО, цель которого, как утверждают в Центробанке — установить более справедливые цены полисов для разных водителей.

Далее власти планируют отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Регулятор считает, что важнее смотреть не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.

Поэтому увеличится набор коэффициентов возраст-стаж. Пока их 4, а будет 58. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет — то после реформы таких градаций будет больше

На сколько подорожает полис

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что в 20 регионах стоимость автогражданки снизятся. Алтайского края в списке нет. В «Росгосстрахе» предполагают, что повышение тарифа затронет 26 регионов, а в 19 он может быть снижен. Алтайского края тоже нет ни в одной из этих групп.

Подобные расчеты делали и в «АльфаСтраховании». В этой компании тоже не ожидают изменений для жителей Алтайского края. «Сейчас в регионе вполне сбалансированный тариф», — отметил гендиректор компании Владимир Скворцов.

Всего же по итогам либерализации тарифы вырастут примерно для 17% наиболее «аварийных» автовладельцев, а для 83% будут снижены, заявили в РСА. Компании дают другие цифры. В «Согласии» altapress.ru cообщили, что ожидают рост для 10% клиентов и снижение для 25%. В «АльфаСтраховании» прогнозируют, что для 30−33% ответственных водителей страховка станет доступнее; для 15% - наоборот.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость