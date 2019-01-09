Страховые компании получили возможность поднять стоимость ОСАГО на 20%

С 9 января в России на 20% расширится тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Такое решение принял регулятора страхового рынка — Центробанк. В ведомстве считают, что это не приведет к массовому росту цен на полисы.