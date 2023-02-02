2 февраля
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Автоновости

Строительство транспортной развязки почти за 3 млрд рублей обсудили в Барнауле

Строительство транспортной развязки за 2,9 млрд рублей обсудили на совещании в Алтайавтодоре 31 января. Об этом сообщают в пресс-службе регионального минтранса.

Дорожные работы, знак.
Дорожные работы, знак.
altapress.ru

Контракт на строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов подписали 30 января.

Победитель конкурса, получивший контракт, — столичная «Региональная строительная компания».

Организация занимается работами по строительству и реконструкции дорог.

Алтайавтодор назвал запланированные работы. Подрядчика будут контролировать. Объект хотят ввести в эксплуатацию через два года, а начать работы в этом году.

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