Строительство транспортной развязки почти за 3 млрд рублей обсудили в Барнауле

Контракт на строительство транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов подписали 30 января.
Победитель конкурса, получивший контракт, — столичная «Региональная строительная компания».
Организация занимается работами по строительству и реконструкции дорог.
Алтайавтодор назвал запланированные работы. Подрядчика будут контролировать. Объект хотят ввести в эксплуатацию через два года, а начать работы в этом году.
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