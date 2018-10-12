Строительство южного обхода Барнаула планируют начать весной 2019 года

Объездную дорогу для транзитного транспорта и третий мост через Обь у Барнаула могут начать строить уже весной 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Доработанный проект магистрали находится на госэкспертизе. Стоимость строительства эксперты оценивают в 45 — 50 миллиардов рублей. Один из вариантов финансирования проекта — средства «Платона». Также регион рассчитывает на поддержку российского Правительства, сообщил врио начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройстранса региона Дмитрий Коровин.

В конце сентября стало известно о том, что южный обход Барнаула попал в правительственный список инвестпроектов.

Одновременно с этим проект раскритиковал председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Он призвал остановить строительство под Барнаулом объездной дороги для грузового транзита. Это дорогостоящий, но бесполезный проект. С предпринимателем согласился замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Сергей Боженко.

Что известно про обход Барнаула?

Обход Барнаула планируют построить для того, чтобы избавить город от транзитного транспорта, прежде всего грузового. Четырехполосная трасса длинною около 68 км будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и 15-километровая пойменная часть. После нее обход пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Предварительная схема обхода Барнаула Иван Кузьмин

За проект этой дороги власти Алтайского края заплатили специалистам 682 млн рублей. Подробнее об обходе читайте здесь.