13 ноября
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Автоновости

Сухопутную яхту с ослепительной улыбкой продают в Барнауле за 2,8 млн рублей

Forthing Yacht 2023 года выпуска подают в Барнауле за 2,8 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Сухопутную яхту с ослепительной улыбкой продают в Барнауле за 2,8 млн рублей.
Сухопутную яхту с ослепительной улыбкой продают в Барнауле за 2,8 млн рублей.
«Авито»

У Yacht оригинальный дизайн, поддeрживaющий ценноcти тpaдициoнных сeмeйныx aвтoмoбилей.

Владельцы отмечают, что в автомобиле сочетается комфорт и вместительность.

По салону сухопутная яхта просто шикарная. Удобные сиденья, подогревы, все как положено для современного авто.

Подходит как для большой семьи, так и на роль бизнес-шаттла.

Отдельное внимание стоит уделить 18-дюймовым спортивным дискам. Днем будете сиять, как звезда, а в ночи-станете Бэтмэном.

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Из плюшек есть панорамная крыша с люком. Летом можно будет путешествовать и смотреть все сверху машины.

Отмечается, что в аудиосистеме целых шесть динамиков. В зависимости от набираемой скорости громкость будет меняться.

Forthing Yacht бензином двигатель на полтора литра, роботизированную коробку передач и 197 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, матовый Porsche в необычной расцветке продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.

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