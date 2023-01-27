Супер седан-баклажан. Яркий Subaru Legacy продают за полмиллиона рублей в Барнауле

Subaru Legacy фиолетового цвета продают за 480 тыс. рублей в Барнауле. Автомобиль 2001 года выпуска. Объявление размещено на «Авито».

Глядя на этот автомобиль, на ум приходит только песня «Лада седан — баклажан!» И действительно, ярко-фиолетовый цвет кузова сразу привлекает внимание.

Салон отделан мягкой тканью. Владелец поставил бортовой компьютер Multitronics, новую медиасистему и кондиционер. По его словам: «Печка жарит, заводится в легкую в -47».

«Много чего нового установлено, например, амортизаторы (стойки) bilstein. Так же сделан холодный впуск с дополнительной фильтрацией от мусора. Родные живые коврики и коробки от установленной музыки — в комплекте», — описывает продавец.

По словам хозяина, «автомобиль ни разу не подводил и вас не подведет».

У Subaru Legacy бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 260 лошадиных сил.