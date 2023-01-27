27 января
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Автоновости

Супер седан-баклажан. Яркий Subaru Legacy продают за полмиллиона рублей в Барнауле

Subaru Legacy фиолетового цвета продают за 480 тыс. рублей в Барнауле. Автомобиль 2001 года выпуска. Объявление размещено на «Авито».

Фиолетовый Subaru Legacy за полмиллиона рублей
Фиолетовый Subaru Legacy за полмиллиона рублей
Авито

Глядя на этот автомобиль, на ум приходит только песня «Лада седан — баклажан!» И действительно, ярко-фиолетовый цвет кузова сразу привлекает внимание.

Салон отделан мягкой тканью. Владелец поставил бортовой компьютер Multitronics, новую медиасистему и кондиционер. По его словам: «Печка жарит, заводится в легкую в -47».

«Много чего нового установлено, например, амортизаторы (стойки) bilstein. Так же сделан холодный впуск с дополнительной фильтрацией от мусора. Родные живые коврики и коробки от установленной музыки — в комплекте», — описывает продавец.

По словам хозяина, «автомобиль ни разу не подводил и вас не подведет».

У Subaru Legacy бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 260 лошадиных сил.

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