Сюрпризы для автомобилистов: какие изменения начнут действовать осенью 2020 года

Сентябрь 2020 года встретит автомобилистов полезными и не очень изменениями. В их числе новый порядок техосмотра транспортного средства, «модернизированный» тариф по ОСАГО и электронные ПТС. Altapress.ru сделал обзор важных нововведений для владельцев автотранспорта.

Новые правила ОСАГО вступили в силу

Поправки к закону об ОСАГО вступили в силу 24 августа. Теперь тариф будет рассчитываться, исходя из поведения автомобилиста на дороге. Чем больше нарушений, тем выше стоимость тарифа. Страховщики будут рассматривать таких водителей как «потенциально рискованных».

По словам президента Российского Союза Автостраховщиков Игоря Юргенса, тариф будет складываться из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. Новая редакция закона позволяет расширить тарифный коридор для более высокого и низкого тарифа (с 5 сентября он будет находиться в диапазоне от 2 471 рубля до 5 436 рублей). Юргенс также заявил, что базовый тариф останется прежним.

Применяемые коэффициенты ранее складывались из категории и назначения автомобиля с привязкой к территории. Теперь же их перечень будет расширен: страховщики должны указать на сайтах факторы, влияющие на стоимость тарифа. В качестве дополнений выступят форма кузова, цвет автомобиля, семейное положение, мощность двигателя, участие в ДТП и другое.

Эксперты отметили, что «дополнительные риски» были позаимствованы из КАСКО.

Опытные и аккуратные водители по ОСАГО станут платить меньше Анна Зайкова

Регистрация автомобилей в МФЦ

Автовладельцы смогут зарегистрировать свое транспортное средство в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом 21 августа подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новый сервис позволит сократить время подготовки документов. Фактически, единственным изменением станет только то, что принимать заявление и выдавать документы будут сотрудники МФЦ. За традиционные мероприятия — осмотр автомобиля, проверочные процедуры и оформление регистрационных документов — по-прежнему будут отвечать сотрудники Госавтоинспекции.

Услуга по регистрации транспортного средства будет доступна в центрах с пригодной для осмотра автомобиля инфраструктурой (то есть у МФЦ в наличии должна быть стоянка) с 29 августа. К сожалению, в МФЦ Алтайского края рассказали, что на данный момент регистрация автомобилей не осуществляется.

МФЦ Алтайского края. mfc22.ru

Электронные ПТС с 1 ноября 2020 года

По данным аналитического агентства «Автостат», в России с начала 2019 года электронные ПТС получили уже около 1 млн граждан. Агентство также сообщает со ссылкой на АО «Электронный паспорт», что на сегодняшний день практически все новые автомобили продаются с электронными паспортами.

Александр Морозов,

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации:

Основной целью системы электронных паспортов является создание условий для свободного обращения транспортных средств (и шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники на единой таможенной территории Таможенного союза. Нужно отметить, что среди государств-членов ЕАЭС Россия первой, с 1 ноября 2019 года, обеспечила масштабный переход на электронные паспорта.

Таким образом, с 1 ноября 2020 года автосалоны и органы ГИБДД прекратят выдавать бумажные документы. Но ранее выпущенные ПТС все также будут действительны. Обязательный переход с бумаги на цифру не предусмотрен.

Алтайских автомобилистов штрафуют за нелегализованный тюнинг и ГБО. vk.com/tuningbarnaul

Новый техрегламент

Процедура техосмотра также обрастет новыми требованиями. Теперь регламент предусматривает этапы фото- и видео фиксации прохождения ТО. По новому порядку оператор обязан запечатлеть на камеру момент въезда и выезда транспортного средства из сервисного центра.

Также будут фиксироваться координаты автомобиля, чтобы подтверждать, что он прошел проверку у оператора, который внесен в реестр. О порядке прохождения ТО и штрафах altapress.ru сообщал ранее.

Кроме того, после 30 сентября 2020 года, чтобы получить полис ОСАГО, автовладелец будет обязан предоставить диагностическую карту от аккредитованного оператора. Без нее оформить страховку будет невозможно.

Автомобиль. Мужчина за рулем. СС0

Ознакомиться с перечнем аккредитованных техоператоров можно на сайте РСА.

Отмена запрета на повторное использование б/у запчастей

Одновременно с коронавирусом на автомобилистов свалился пакет изменений в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесного транспортных средств».

Но эксперты подвергли критике поправки в техрегламент. Таким образом Минпромторг отказался от инициативы запретить б/у автозапчасти при ремонте машин. Однако под запретом все еще остаются некоторые дополнительные элементы, рулевые и тормозные системы, а также подушки и ремни безопасности и пр.

Юрий Валько,

представитель Союза Автосервиса и спикер онлайн-конференции «Автосервис 2020»:

Предыдущий техрегламент, конечно, имеет недостатки, но тот объем работы, который провели уважаемы коллеги, поражает количеством изменений. По нашим подсчетам более половины положений подверглось изменениям.

Спикер онлайн-конференции «Автосервис 2020». Скриншот. Онлайн-конференция «Автосервис 2020».

Спикер отметил, что кроме запрета на повторное использование автозапчастей, есть проблема регистрации дополнительных элементов. Например, чтобы установить антенну на крышу, фаркоп или подкрылки, нужно согласовать изменения в конструкции автомобиля.

Процесс сертификации «допов» эксперт также считает недоработанным, так как не каждый автовладелец имеет возможность доставить автомобиль в специализированную лабораторию из-за территориального и денежного фактора.

По словам Юрия Валько, например, ближайшая лаборатория для Якутска находится в Челябинске, а доставка автомобиля с «несанкционированным» дополнением обойдется в копеечку, так как она может производиться только с участием эвакуатора.