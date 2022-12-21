Такое ноу-хау: барнаульцам объяснили, зачем посыпают песком нечищенные дороги в городе

Видео с разбрасывающей песок спецтехникой он поделился в Barnaul 22.
«Как вы считаете, норма или непорядок?», — задали вопрос пользователям.
Один из комментаторов пояснил, что такое применение песка тоже может быть.
«После захода солнца снег начинает активно слеживаться, а чтобы его норм почистить надо, чтобы он был рыхлым — для этого сыпят песок с реагентами. Как поток авто стихнет, так начнут его собирать», — пояснил он.
Также некоторые пользователи отметили, что дорога вполне может зайти за почищенную, в сравнении с остальными улицами города.
Напомним, накануне из-за выпавшего снега Барнаул стоял в огромных пробках и утром, и вечером.
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