Такое ноу-хау: барнаульцам объяснили, зачем посыпают песком нечищенные дороги в городе

Житель Барнаула обратил внимание на то, что спецтехника разбрасывает песок на нечищенные дороги. И задался вопросом, зачем так делать.

Видео с разбрасывающей песок спецтехникой он поделился в Barnaul 22.

«Как вы считаете, норма или непорядок?», — задали вопрос пользователям.

Один из комментаторов пояснил, что такое применение песка тоже может быть.

«После захода солнца снег начинает активно слеживаться, а чтобы его норм почистить надо, чтобы он был рыхлым — для этого сыпят песок с реагентами. Как поток авто стихнет, так начнут его собирать», — пояснил он.

Также некоторые пользователи отметили, что дорога вполне может зайти за почищенную, в сравнении с остальными улицами города.

Напомним, накануне из-за выпавшего снега Барнаул стоял в огромных пробках и утром, и вечером.