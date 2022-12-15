«В 2023 году доберусь домой». О чем пишут водители, застрявшие в 10-балльной пробке в Барнауле

В мороз Барнаул утопает в пробках. Они достигли уже 10 баллов по данным « Яндекс.Пробки ». Водители развлекают себя сообщениями в онлайн-карте 2Gis . А Altapress.ru рассказывает, где ситуация совсем непростая.

В основном от пробок страдает центр города. По всей протяженности стоят проспекты Красноармейский, Калинина, Строителей. Проспект Ленина скован от улицы Партизанской до улицы Профинтерна, на которых с движением тоже непросто.

Автомобилисты застряли на улицах Победная, Челюскинцев, Молодежная, Партизанская, Гоголя, Сизова и Цеховая улица. Стоит переулок Ядринцева.

Чтобы не заскучать, водители развлекают себя сообщениями в 2Gis. Одни невесело шутят, что приедут домой уже в 2023 году, другие предлагают смириться и идти пешком.