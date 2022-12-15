15 декабря
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Автоновости

«В 2023 году доберусь домой». О чем пишут водители, застрявшие в 10-балльной пробке в Барнауле

В мороз Барнаул утопает в пробках. Они достигли уже 10 баллов по данным «Яндекс.Пробки». Водители развлекают себя сообщениями в онлайн-карте 2Gis. А Altapress.ru рассказывает, где ситуация совсем непростая.

Пробки в Барнауле
Пробки в Барнауле
Яндекс.Пробки

В основном от пробок страдает центр города. По всей протяженности стоят проспекты Красноармейский, Калинина, Строителей. Проспект Ленина скован от улицы Партизанской до улицы Профинтерна, на которых с движением тоже непросто.

Автомобилисты застряли на улицах Победная, Челюскинцев, Молодежная, Партизанская, Гоголя, Сизова и Цеховая улица. Стоит переулок Ядринцева.

Чтобы не заскучать, водители развлекают себя сообщениями в 2Gis. Одни невесело шутят, что приедут домой уже в 2023 году, другие предлагают смириться и идти пешком.

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