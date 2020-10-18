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Тандем Томенко-Романенко поздравил алтайских дорожников с праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Заксобрания Александр Романенко совместно поздравили работников дорожной отрасли с профессиональным праздником.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле.
Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле.
Анна Зайкова.

Руководители региона подчеркнули, что достойный труд дорожников напрямую влияет на качество жизни людей. а развитие современной системы федеральных, региональных и муниципальных дорог является приоритетом в региональной политике властей.

Также в поздравлении подчеркивается, что дорожный фонд Алтайского края достиг уже 13 млрд рублей в 2020 году и в дальнейшем будет увеличиваться.

Эти средства позволили краю отремонтировать около 900 км автодорог в 2020 году.

Кроме того, до конца года будут введены в эксплуатацию два крупных моста в Смоленском и Кытмановском районах.

Томенко и Романенко в завершении поздравления пожелали дорожникам и их семьям счастья, благополучия и многих километров дорог.

Напомним, что накануне праздника в Барнауле торжественно открыли движение по одному из участков ул. Попова. Стоимость проекта составила 570 млн рублей.

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