Термин «опасное вождение» решили пересмотреть в Госдуме

Данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы Госдумы, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая. К работе над данным вопросом кроме парламентариев привлечены представители МВД, Минюста и других органов власти.
За опасное вождение предлагается установить наказание вплоть до конфискации автомобиля.
С соответствующей инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин.
Кроме того, вице-спикер также предложила усилить санкции для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав и одновременно в состоянии опьянения, пишет Lenta.ru. По ее мнению, справедливо установить для данной категории нарушителей уголовную ответственность по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к Уголовного Кодекса.
Ранее вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей.