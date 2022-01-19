Термин «опасное вождение» решили пересмотреть в Госдуме

Госдума намерена пересмотреть включенный в Правила дорожного движения (ПДД) термин «опасное вождение» и в дальнейшем ввести санкции за этот вид нарушения, сообщает « Коммерсантъ ».

Данный вопрос обсуждался на заседании рабочей группы Госдумы, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая. К работе над данным вопросом кроме парламентариев привлечены представители МВД, Минюста и других органов власти.

За опасное вождение предлагается установить наказание вплоть до конфискации автомобиля.

С соответствующей инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин.

Кроме того, вице-спикер также предложила усилить санкции для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав и одновременно в состоянии опьянения, пишет Lenta.ru. По ее мнению, справедливо установить для данной категории нарушителей уголовную ответственность по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к Уголовного Кодекса.

Ранее вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей.