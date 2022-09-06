6 сентября
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Автоновости

ТИСС АВТО: современные кроссоверы Changan теперь доступны в аренду

Компания по автопрокату Lenex.ru выбрала для своих клиентов один из лучших вариантов для поездок на любые расстояния. 6 новых современных кроссоверов Changan CS35PLUS теперь доступны в аренду каждому на длительное время. Можно воспользоваться услугой водителя, а можно путешествовать за рулем самостоятельно.

Современные кроссоверы Changan.
Современные кроссоверы Changan.
Автоцентр ТИСС АВТО

Если у вас нет собственного автомобиля, то Changan CS35PLUS подойдет идеально. Экономичный расход топлива и безопасность для пассажиров, это то, что вам нужно! Арендовать кроссовер можно с правом дальнейшего выкупа.

  • Changan CS35PLUS — это ваша уверенность и комфорт в пути, куда бы вы не отправились!

  • Система Hands Free с функцией шумоподавления;

  • Эргономичные сиденья с электрорегулировками;

  • Вместительный багажный отсек — 403 л.;

  • Автоматическое управление головным светом;

  • Фронтальные и боковые подушки безопасности;

  • Система контроля давления в шинах.
Современные кроссоверы Changan.
Современные кроссоверы Changan.
Автоцентр ТИСС АВТО
Современный кроссовер Changan.
Современный кроссовер Changan.
Автоцентр ТИСС АВТО

Действует гарантия 5 лет или 150 000 пробега.

Познакомиться ближе с Changan CS35PLUS всегда можно в автоцентре ТИСС АВТО.

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Официальный дилер Чанган в Алтайском крае
Автоцентр ТИСС АВТО

Тел.: +7 (3852) 299−000

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Сайт: changanbrn.changanauto.ru

* Подробные условия акции уточняйте у менеджеров Автоцентра ТИСС АВТО

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