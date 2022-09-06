ТИСС АВТО: современные кроссоверы Changan теперь доступны в аренду

Если у вас нет собственного автомобиля, то Changan CS35PLUS подойдет идеально. Экономичный расход топлива и безопасность для пассажиров, это то, что вам нужно! Арендовать кроссовер можно с правом дальнейшего выкупа.
- Changan CS35PLUS — это ваша уверенность и комфорт в пути, куда бы вы не отправились!
- Система Hands Free с функцией шумоподавления;
- Эргономичные сиденья с электрорегулировками;
- Вместительный багажный отсек — 403 л.;
- Автоматическое управление головным светом;
- Фронтальные и боковые подушки безопасности;
- Система контроля давления в шинах.
Действует гарантия 5 лет или 150 000 пробега.
Познакомиться ближе с Changan CS35PLUS всегда можно в автоцентре ТИСС АВТО.
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Официальный дилер Чанган в Алтайском крае
Автоцентр ТИСС АВТО
Тел.: +7 (3852) 299−000
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212
Сайт: changanbrn.changanauto.ru
* Подробные условия акции уточняйте у менеджеров Автоцентра ТИСС АВТО