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Автоновости

Только 15% семей в Алтайском крае могут позволить себе кредит на автомобиль

В рейтинге регионов России по доступности покупки в кредит автомобилей Алтайский край занял 68 место из 85. Список опубликовало РИА Новости.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

Только 15% семей в Алтайском крае могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой (0,55 млн рублей) новый автомобиль .

Машину подороже (в среднем 1,4 млн рублей) могут купить всего 4,2% семей.

Авто премиум-класса способны приобрести только 0,4%.

Республика Алтай расположилась на 61 месте.

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Хуже всего дела в Ингушетии.

В целом за последние пять лет доступность автомобилей в России выросла, пишут авторы рейтинга. Приобрести недорогую новую машину может каждая четвертая семья.

Ранее сообщалось, что по итогам II квартала 2020 года Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей.

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