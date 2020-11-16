Только 15% семей в Алтайском крае могут позволить себе кредит на автомобиль

Только 15% семей в Алтайском крае могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой (0,55 млн рублей) новый автомобиль .
Машину подороже (в среднем 1,4 млн рублей) могут купить всего 4,2% семей.
Авто премиум-класса способны приобрести только 0,4%.
Республика Алтай расположилась на 61 месте.
Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Хуже всего дела в Ингушетии.
В целом за последние пять лет доступность автомобилей в России выросла, пишут авторы рейтинга. Приобрести недорогую новую машину может каждая четвертая семья.
Ранее сообщалось, что по итогам II квартала 2020 года Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей.