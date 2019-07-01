Транспортный кошмар. В поселки вокруг Барнаула перестали ходить автобусы

Маршруты обслуживала бийская компания «Транс Лайн», которой с 1 июля не продлили лицензию на перевозку пассажиров.
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:
Особенно пострадали жители Повалихи и Кислухи, потому что эти населенные пункты /…/ не имеют альтернативного железнодорожного сообщения с «большой землей». До ближайшего ОП «Казачий» от Повалихи порядка семи километров.
По словам коллеги, главы Повалихинского сельсовета Николая Александровича Головченко, только на работу ежедневно из Повалихи и в Повалиху ездит порядка 600 человек.
Боронин считает, что «это транспортный удар по людям и по экономике края». Он лично был свидетелем, как повалихинцы на перекладных массово добирались домой из Барнаула.
«Транс Лайн» также обслуживал три маршрута в Барнауле — № 33, 77 и 121. Местный комитет по транспорту оперативно, за один день, нашел нового перевозчика. Им стал «недруг» бийчан — компания «АГАС-Транс», которая до недавних пор возила пассажиров, но уступила контракт «Транс Лайну».
Олег Боронин сообщает, что по непроверенной информации «Транс Лайн» получит временную лицензию и сможет перевозить людей по маршрутам № 250 и № 251. Маршрут № 269 «Барнаул — Цаплино» будет временно делать крюк и до села Повалихи. «Это тоже будет транспортный кошмар», — считает он.
Олег Боронин,
глава Сибирского сельсовета:
Так или иначе, но факт остается фактом: сегодня в село Повалиху и поселок Килуху Первомайского района микроавтобусы и автобусы не идут. Вообще это сущее безобразие и хамское отношение к людям, к селянам, к моим землякам.