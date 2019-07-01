Чудеса скорости. Мэрия Барнаула за один день нашла перевозчика на три маршрута

Лицензия на перевозки у «Транс Лайн» закончилась 1 июля 2019 года. Чтобы не прерывать работу маршрутов, 28 июня комитет дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи города Барнаула издал специальный указ. Согласно ему перевозчика выбрали без открытого конкурса.
Им стала компания «АГАС-Транс», которая 10 лет обслуживала маршруты № 33, 77 и 121. В ноябре 2018-го она проиграла конкурс на перевозку пассажиров до 2023 года бийскому «Транс Лайну». Из-за этого в Барнауле разгорелся скандал: водители «АГАС-Транс» заявили, что конкурс проведен с нарушениями. В частности, мэрия поменяла условия конкурса.
Представители «Транс Лайна» сообщали, что в их адрес поступили угрозы. После проверок и судебных тяжб, а марте бийчане вышли на маршрут по временному договору до улаживания всех конфликтов. Они планировали обновлять автопарк машинами, купленными в лизинг.