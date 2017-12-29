Трассу "Чуйский тракт" "переименуют" сразу после Нового года

Новые номера трассам дали еще в 2010 году соответствующим постановлением правительства. Однако все эти годы старые номера были действительными наряду с новыми.

Справка

Что значат буквы в названиях федеральных трасс?

M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ;

Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ;

А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.