Возле придорожного комплекса "Грань Алтая" лоб в лоб столкнулись фуры, пострадали люди

В ночь 28 декабря на трассе федеральной трассе Р-256 (Чуйский тракт) произошло лобовое столкновение двух или по другой информации трех фур, пишет АСТ-54. Авария произошла между поселком Безменово и придорожным комплексом "Грань Алтая". На месте ДТП встало движение, образовалась пробка, машины едут в объезд по полям, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Новосибирск".
По словам очевидцев, фуры столкнулись лоб в лоб из-за плохой видимости и гололёда. Судя по фото, удар был очень сильным, так как одному из тягачей сплющило кабину. С места ДТП госпитализировали два человека. Движение на месте аварии перекрыли в полночь.
Из сообщения пресс-службы "Сибуправтодор":
— В связи с ДТП на километре 126 (Новосибирская область, Черепановский район) с участием трех грузовых машин и нахождением их на проезжей части движение транспорта осуществляется по двум объездным дорогам: в сторону Новосибирска — через поселок Южный, в сторону Барнаула — через поле (500 метров).
Напомним, что вечером 27 декабря жители Новосибирской области и Алтайского края ощутили последствия сильного ветра. В Барнауле и ряде районов края произошли отключения электроэнергии, а на трассах образовались пробки.
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