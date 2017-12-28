Возле придорожного комплекса "Грань Алтая" лоб в лоб столкнулись фуры, пострадали люди

ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. ДТП между Безменово и "Гранью Алтая" произошло в ночь на 28 декабря 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

По словам очевидцев, фуры столкнулись лоб в лоб из-за плохой видимости и гололёда. Судя по фото, удар был очень сильным, так как одному из тягачей сплющило кабину. С места ДТП госпитализировали два человека. Движение на месте аварии перекрыли в полночь.

Из сообщения пресс-службы "Сибуправтодор":

— В связи с ДТП на километре 126 (Новосибирская область, Черепановский район) с участием трех грузовых машин и нахождением их на проезжей части движение транспорта осуществляется по двум объездным дорогам: в сторону Новосибирска — через поселок Южный, в сторону Барнаула — через поле (500 метров).

Напомним, что вечером 27 декабря жители Новосибирской области и Алтайского края ощутили последствия сильного ветра. В Барнауле и ряде районов края произошли отключения электроэнергии, а на трассах образовались пробки.

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