Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за подтопления

Подтоплены два участка дороги от 50 до 100 метров, высота перелива составила 5 см.
Сотрудники МЧС рекомендуют водителям отказаться от поездок в сторону Тулуна в обоих направлениях.
Также отмечается, что информацию по радиосвязи передают водителям-дальнобойщикам. На затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.
Уровень воды в Ие, по данным мэрии Тулуна, поднялся почти до 10 метров.
Ранее в Байкальске Иркутской области обвалился мост через реку. Он является резервным выходом на федеральную трассу «Байкал».
Паводок в Иркутской области начался в конце июня после сильных дождей. Жертвами наводнения стали 25 человек, еще 38 тыс. пострадали.