Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за подтопления

Федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» (км 1491+200 — км 1494+300) в границах иркутского Тулуна снова закрыли для движения. Река Ия вышла из берегов и затопила проезжую часть, предупредили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подтоплены два участка дороги от 50 до 100 метров, высота перелива составила 5 см.

Сотрудники МЧС рекомендуют водителям отказаться от поездок в сторону Тулуна в обоих направлениях.

Также отмечается, что информацию по радиосвязи передают водителям-дальнобойщикам. На затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.

Уровень воды в Ие, по данным мэрии Тулуна, поднялся почти до 10 метров.

Ранее в Байкальске Иркутской области обвалился мост через реку. Он является резервным выходом на федеральную трассу «Байкал».

Паводок в Иркутской области начался в конце июня после сильных дождей. Жертвами наводнения стали 25 человек, еще 38 тыс. пострадали.