Трехкилометровая пробка образовалась на дороге в Барнауле

Согласно сервису «Яндекс. Пробки» на участке дороги от санатория «Барнаульский» до переулка Кауфмана автомобилисты едут со скоростью 7 км/ч.
Рядом, на улице Аванесова произошло ДТП. В результате аварии было временно блокировано движение трамваев.
Утром 9 сентября на Змеиногорском тракте образовалась трехкилометровая пробка.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки» на участке дороги от санатория «Барнаульский» до переулка Кауфмана автомобилисты едут со скоростью 7 км/ч.
Рядом, на улице Аванесова произошло ДТП. В результате аварии было временно блокировано движение трамваев.
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