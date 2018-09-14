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Центральную улицу Барнаула перекроют на 7 часов

15 сентября в Барнауле на 7 часов перекроют проспект Ленина, сообщили в администрации города. В это время здесь будут проводить забег «Кросс нации-2018».

Перекрытие дороги. Объезд.
Перекрытие дороги. Объезд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Проспект перекроют по обеим сторонам от Строителей до Никитина. Ограничения будут действовать с 9 утра до 16 дня. Общественный транспорт будет идти в объезд по соседним улицам.

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