Центральную улицу Барнаула перекроют на 7 часов

Проспект перекроют по обеим сторонам от Строителей до Никитина. Ограничения будут действовать с 9 утра до 16 дня. Общественный транспорт будет идти в объезд по соседним улицам.
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15 сентября в Барнауле на 7 часов перекроют проспект Ленина, сообщили в администрации города. В это время здесь будут проводить забег «Кросс нации-2018».
Проспект перекроют по обеим сторонам от Строителей до Никитина. Ограничения будут действовать с 9 утра до 16 дня. Общественный транспорт будет идти в объезд по соседним улицам.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter