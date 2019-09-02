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Автоновости

Центробанк предложил передать правительству функции техосмотра автомобилей

Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, сообщает Ъ.

Автомобиль. Водитель. Руль.
Автомобиль. Водитель. Руль.
СС0

По мнению регулятора, союз может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам из-за «отсутствия фактических и финансовых возможностей».

«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас это предложение обсуждается с заинтересованными ведомствами, пишет bfm.ru.

Ранее представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили внести изменения в правила прохождения технического осмотра автомобилей в России.

В НТИ «Автонет» считают необходимым на законодательном уровне закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить проверку работоспособности установленных на автомобилях устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

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