Цвет настроения красный. Барнаул с раннего утра вновь парализовали пробки

«Багровым» цветом окрашены дороги на проспекте Калинина, Космонавтов, ул. Северо-Западной, Павловском тракте.
«А не пора ли с Матросова сделать три полосы налево? Большинство едут налево, направо три полосы пустые», «Ну что вы с утра пораньше решили постоять? Успеем вечером еще», «Куплю мигалку с раскраской ДПС», «Все пораньше решили выехать?», — пишут пользователи карты 2gis.
Барнаул с раннего утра вновь парализовали пробки
Скрин 2gis.ru
Дорога в самом центре свободного «зеленого» цвета.
Вчера, 23 мая, к 9 утра дорожную ситуацию 2GIS оценивал на 7 баллов.