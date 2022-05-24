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Автоновости

Цвет настроения красный. Барнаул с раннего утра вновь парализовали пробки

Карта Барнаула в 2gis с самого раннего утра окрасилась в красные цвета — город стоит в шестибалльных пробках по всем направлениям на пути в центр.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.
Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.
Анна Зайкова.

«Багровым» цветом окрашены дороги на проспекте Калинина, Космонавтов, ул. Северо-Западной, Павловском тракте.

«А не пора ли с Матросова сделать три полосы налево? Большинство едут налево, направо три полосы пустые», «Ну что вы с утра пораньше решили постоять? Успеем вечером еще», «Куплю мигалку с раскраской ДПС», «Все пораньше решили выехать?», — пишут пользователи карты 2gis.

Барнаул с раннего утра вновь парализовали пробки
Барнаул с раннего утра вновь парализовали пробки
Скрин 2gis.ru

Дорога в самом центре свободного «зеленого» цвета.

Вчера, 23 мая, к 9 утра дорожную ситуацию 2GIS оценивал на 7 баллов.

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