Цвет «Тиффани»: что за Rolls-Royce продают в Сибири за 101 млн рублей

Rolls-Royce Cullinan 2024 года выпуска продают в Красноярске за 101 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

В мае восемнадцатого года компания Rolls-Royce официально рассекретила роскошный кроссовер Cullinan. В ходе презентации модели, названной в честь самого большого бриллианта в мире, глава британской марки Торстен Мюллер-Отвос заявил, что разработка авто была иницирована непосредственно клиентами марки.

Большой внедорожник Rolls-Royce Cullinan получил аристократичную и достаточно сдержанную внешность, хотя в дизайне модели и использованы фирменные решения, безошибочно идентифицирующие автомобиль с британской маркой.

Прежде всего хочется отметить строгий передок, который образуют сложносочиненный угловатый бампер и массивный хромированный прямоугольник решетки радиатора с оскалом вертикальных прутьев.

Дополняют образ «прищуренные» фары со светодиодным обрамлением, сурово смотрящие на окружающий мир словно из под лобья.

Для строгого профиля характерно обилие прямых линий, при этом автомобиль получил хромированные молдинги и дверные ручки, а окна — алюминиевую окантовку.

Как и любая другая модель британской марки, вседорожник Rolls-Royce Cullinan имеет роскошный и богато оснащенный салон, в отделке которого преобладает кожа различных цветов, а также декоративные вставки из хрома и натурального дерева.

Именно в данной модели салон имеет цвет «Тиффани».

Rolls-Royce. «Авито»

Экран мультимедийки здесь вмонтирован в верхнюю часть центральной консоли, при этом справа от него можно увидеть миниатюрные аналоговые часики.

Несмотря на наличие тачскрина, в RR не стали отказываться от традиционного контроллера на центральном тоннеле, с помощью которого также можно управлять функционалом развлекательного комплекса.

У Rolls-Royce бензиновый двигатель на 6,7 л, автоматическая коробка передач и 600 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за зеленую ягодку продают в Сибири за 29 млн рублей.

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