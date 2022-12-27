У некоторых барнаульцев уже снимают 30 рублей за проезд в общественном транспорте

Барнаульцы пожаловались, что в общественном транспорте уже снимают 30 рублей за проезд, хотя тарифы обещали повысить с 1 января 2023 года.

Жалобы отправили в Barnaul22 и «Инцидент Барнаул».

У одной из горожанок списали 30 рублей за проезд в автобус № 1. В такую же ситуацию попал другой житель Барнаула, однако номер автобуса он не сказал.

В комитете по дорожному хозяйству уже прокомментировали ситуацию.

«Специалистами МУП „Центртранс“ выявлены неполадки в части некорректного списания суммы за проезд на трех терминалах, принимающих оплату по безналичному расчету. В настоящее время данные терминалы изъяты с линии, проводится проверка и выявление причин сбоя», — написали специалисты.

Для возврата денежных средств можно обратиться на автопредприятие с предъявлением чека.

Ранее мы рассказывали, на сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится.