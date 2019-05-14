«Тойота Мотор» вмешалась в ситуацию с обманутыми клиентами «СЛК-Моторс Барнаул»

Спустя более трех лет после закрытия автосалонов Toyota и Lexus компании «СЛК-Моторс Барнаул» клиенты, которые внесли предоплату и не получили машины, теперь имеют реальный шанс вернуть свои деньги. Их компенсирует дистрибьютор марок в России — компания «Тойота Мотор», выяснил altapress.ru.

Что произошло?

Компания «Тойота Мотор» вошла в состав кредиторов дела о банкротстве компании «СЛК-Моторс Барнаул». 7 мая арбитражный суд вынес пять определений, и в каждом случае дистрибьютор меняет в реестре частных лиц — клиентов бывшего официального дилера японских марок в краевой столице.

«СЛК-Моторс Барнаул» задолжал этим пяти клиентам 9,2 млн рублей (минимальная сумма претензий одного покупателя — 450 тыс. рублей, максимальная — 3,6 млн рублей), следует из определений суда.

Согласно карточке дела, с компании «СЛК-Моторс Барнаул» в ходе банкротного дела пытаются взыскать деньги еще 16 физлиц. Также в реестре кредиторов 22 юрлица. Среди них банки — «Левобережный», ВТБ-24 и «Открытие»; налоговая служба, «Барнаульский Водоканал», «Газпром газораспределение Барнаул» и другие.

Что это значит?

Определения судов о смене кредитора подтверждают заявления дистрибьютора о том, что он компенсирует клиентам «СЛК-Моторс» потерянные ими деньги, говорит юрист Ирина Савельева, представляющая интересы нескольких несостоявшихся покупателей машин. Такое обещание пресс-служба «Тойота Мотор» дала в октябре новосибирскому изданию «Континент Сибирь».

Lexus ES 250. Анна Зайкова

Клиенты Савельевой не входят в число пяти тех, кого дистрибьютор сменил в реестре кредиторов. Юрист рассказывает, что они тоже подали все необходимые документы в «Тойота Мотор» еще несколько месяцев назад. Но сроки выплаты компенсаций дистрибьютор не обозначил.

Вероятнее всего, «Тойота Мотор» постепенно заменит в списке кредиторов всех покупателей машин у обанкротившегося дилера, и после этого выплатит компенсации, предполагает Савельева. Дистрибьютор Toyota и Lexus в России не обязан платить обманутым покупателям дилера, но идет на это ради того, чтобы сохранить репутацию марок, говорит она.

Редакция altapress.ru отправила запрос компании «Тойота Мотор» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ирина Савельева считает, что компенсации от «Тойота Мотор» — это едва ли не единственная реальная возможность для клиентов «СЛК-Моторс Барнаул» вернуть свои деньги. Шансы взыскать их с экс-дилера в ходе банкротного дела призрачные: на единственный ценный актив — два здания автосалонов на Павловском тракте — за три года покупателей так и не нашлось.

Даже новый официальный дилер Toyota и Lexus в Барнауле — компания «АлтайЕвроМоторс» — предпочла возвести новое здание автосалонов этих марок. Символично, что оно располагается по соседству с заброшенными салонами «СЛК-Моторс Барнаул».

«СЛК-Моторс». архив «СЛК-Моторс»

Что произошло с «СЛК-Моторс»?

«СЛК-Моторс Барнаул» — подразделение новосибирской группы компаний «СЛК-Моторс». До 2016 года группа была официальным дилером Toyota и Lexus в краевой столице и в Новосибирске.

«Тойота Мотор» неожиданно для многих в феврале 2016 года расторгла дилерский договор с авторитейлером. Причина звучала обтекаемо — «неоднократные нарушения договора» со стороны партнера. Через несколько дней автосалоны компании в Барнауле и Новосибирске закрылись.

В июне 2016 года «СЛК-Моторс Барнаул» признали банкротом с почти миллиардным долгом. Главным образом — перед банками. Осенью того же года на продажу выставили имущество компании. Общая сумма всех лотов составляла почти 350 млн рублей, из которых 208 млн рублей стоило здание автосалона Toyota по адресу Павловский тракт, 160, и еще 110 млн — соседнее здание автоцентра Lexus. Оба строения находились в залоге у банков.

Официальный уход Toyota и Lexus из Барнаула почти не сказался на местном рынке: люди не отказались от этих автомобилей, просто стали покупать их либо у «официалов» в других регионах, либо у местных серых дилеров.

С сентября 2017 года статус официального дилера Toyota и Lexus в Барнауле получила местная компания «АлтайЕвроМоторс».