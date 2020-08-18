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Автоновости

У российских автодилеров почти не осталось машин на продажу

У крупных российских автодилеров практически не осталось машин на продажу, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Одной из основных причин нехватки автомобилей владельцы автосалонов назвали посткарантинный всплеск спроса в июле почти на 7% в годовом выражении. Также на предложение автомобилей повлияло снижение темпов производства из-за карантина и сезонных отпусков.

Глава ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев рассказал о том, что дефицит есть практически у всех брендов. «Автодефицит» продлится, скорее всего, до конца осени, а по некоторым позициям и дольше.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России, пишет Lenta.ru. Одной из наиболее пострадавших сторон стал бизнес, связанный с автомобилями.

Ранее россияне чаще всего оформляли кредит для покупки автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

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