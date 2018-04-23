"УАЗ Профи" — помощь вашему бизнесу

Официальный дилер УАЗ АГАС предлагает отличные условия на покупку "УАЗ Профи" до 31 мая 2018 г.— новый грузовой автомобиль, сочетающий качества грузовика и внедорожника с комфортом легкового автомобиля стоимостью от 724 000 руб.
- высокая грузоподъемность до 1,5 тонны;
- прочная рамная конструкция;
- функциональная бортовая платформа;
- возможность установки широкой гаммы разнообразных надстроек;
- ремонтопригодность;
- низкая стоимость владения.
- эргономичное место водителя;
- шумо- и виброизоляция;
- удобно расположенные органы управления;
- широкий опциональный состав.
- надежный, хорошо зарекомендовавший себя бензиновый двигатель ЗМЗ;
- повышенная проходимость для монопривода;
- полный привод от отечественного лидера решений 4х4;
- самые выгодные условия гарантии.
Главная черта "УАЗ Профи" — универсальность: грузовик справится с любыми задачами, как в условиях города, так и на бездорожье.
- Скидка 10% по госпрограммам 1
- УАЗ с льготным периодом: сезонная оплата лизинга 2
- Выгода до 100 000 3
- 0% первоначальный взнос 4
- Действует программа "Утилизация" 5
- Гарантия 4 года на "УАЗ Профи" или 150 000 км, 6 лет гарантия на сквозную коррозию.
У вас все еще остались сомнения в правильности выбора нового автомобиля УАЗ? Тогда программа Тест-трак для вас! Вы берете автомобиль в тестовую эксплуатацию на срок до 10 дней и проверяете его в деле.
Адрес: пр. Калинина, 22-а
Телефон: 8 (3852) 200-777
Сайт: uaz-agas.ru
1 Скидка 10% по госпрограммам по Государственной программе льготного лизинга скидка предоставляется лизинговой компанией в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга.
2 ООО "УАЗ" совместно с лизинговой компанией АО "ЛК Европлан" представляют новую эффективную программу лизинга для предпринимателей, в которой учтены сезонные особенности бизнеса. Вносите стандартные лизинговые платежи в высокий сезон, когда автомобиль больше всего работает, и оплачивайте лизинг на льготных условиях в низкий сезон при спаде деловой активности! Предложение распространяется на модели УАЗ Пикап, УАЗ Профи и на классический коммерческий ряд: 3303, 3909,2206, 3741.
3 Выгода действительна при приобретении автомобиля УАЗ Профи 4х2 в салонах официальных дилеров УАЗ в комплектации Комфорт (модификация 236021-034-40) с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в размере 25 000 рублей при покупке по программам "Трейд-ин"/"Утилизация" и скидку, предоставляемую по государственным программам "Первый автомобиль"/"Семейный автомобиль". Предложение действительно до 30 апреля 2018 года. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
4 "УАЗ Профи в кредит без первоначального взноса за 508* рублей в день". Ежедневный платеж достигается при следующих условиях: приобретение нового автомобиля УАЗ Профи в комплектации "Стандарт" (236021-010) с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в 25 000 рублей при покупке по программам "Трейд-ин"/"Утилизация", в кредит сроком на 72 месяца по ставке 15,35% годовых; первоначальный взнос 0 руб.; общая сумма кредита: 724 000 руб. Программой предусмотрено оформление полиса КАСКО по рискам "Ущерб" и "Хищение" автотранспортного средства в любой страховой компании, созданной в соответствии с законодательством РФ и осуществляющей соответствующий вид страховой деятельности. Кредит предоставляется ПАО "Совкомбанк" (Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46). Не является публичной офертой.
5 При покупке УАЗ ПРОФИ предъявите сертификат "Утилизация" и получите фиксированную скидку.
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