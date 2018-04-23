Автоновости

"УАЗ Профи" — помощь вашему бизнесу

Сегодня, 11:34.
Автоновости

Официальный дилер УАЗ АГАС предлагает отличные условия на покупку "УАЗ Профи" до 31 мая 2018 г.— новый грузовой автомобиль, сочетающий качества грузовика и внедорожника с комфортом легкового автомобиля стоимостью от 724 000 руб.

"УАЗ Профи".
"УАЗ Профи". Фото : архив Автоцентра УАЗ АГАС.
Функциональность и экономичность "УАЗ Профи":
  • высокая грузоподъемность до 1,5 тонны;
  • прочная рамная конструкция;
  • функциональная бортовая платформа;
  • возможность установки широкой гаммы разнообразных надстроек;
  • ремонтопригодность;
  • низкая стоимость владения.
Комфорт кабины:
  • эргономичное место водителя;
  • шумо- и виброизоляция;
  • удобно расположенные органы управления;
  • широкий опциональный состав.
Надежность и проходимость:
  • надежный, хорошо зарекомендовавший себя бензиновый двигатель ЗМЗ;
  • повышенная проходимость для монопривода;
  • полный привод от отечественного лидера решений 4х4;
  • самые выгодные условия гарантии.

Главная черта "УАЗ Профи" — универсальность: грузовик справится с любыми задачами, как в условиях города, так и на бездорожье.

Мы рады сообщить об акциях для физических и юридических лиц:
  1. Скидка 10% по госпрограммам 1
  2. УАЗ с льготным периодом: сезонная оплата лизинга 2
  3. Выгода до 100 000 3
  4. 0% первоначальный взнос 4
  5. Действует программа "Утилизация" 5
  6. Гарантия 4 года на "УАЗ Профи" или 150 000 км, 6 лет гарантия на сквозную коррозию.

У вас все еще остались сомнения в правильности выбора нового автомобиля УАЗ? Тогда программа Тест-трак для вас! Вы берете автомобиль в тестовую эксплуатацию на срок до 10 дней и проверяете его в деле.

"УАЗ Профи".
"УАЗ Профи".
Официальный дилер УАЗ в Алтайском крае, Автоцентр УАЗ АГАС

Адрес: пр. Калинина, 22-а
Телефон: 8 (3852) 200-777
Сайт: uaz-agas.ru

1 Скидка 10% по госпрограммам по Государственной программе льготного лизинга скидка предоставляется лизинговой компанией в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга.

2 ООО "УАЗ" совместно с лизинговой компанией АО "ЛК Европлан" представляют новую эффективную программу лизинга для предпринимателей, в которой учтены сезонные особенности бизнеса. Вносите стандартные лизинговые платежи в высокий сезон, когда автомобиль больше всего работает, и оплачивайте лизинг на льготных условиях в низкий сезон при спаде деловой активности! Предложение распространяется на модели УАЗ ПикапУАЗ Профи и на классический коммерческий ряд: 3303, 3909,2206, 3741.

3 Выгода действительна при приобретении автомобиля УАЗ Профи 4х2 в салонах официальных дилеров УАЗ в комплектации Комфорт (модификация 236021-034-40) с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в размере 25 000 рублей при покупке по программам "Трейд-ин"/"Утилизация" и скидку, предоставляемую по государственным программам "Первый автомобиль"/"Семейный автомобиль". Предложение действительно до 30 апреля 2018 года. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

4 "УАЗ Профи в кредит без первоначального взноса за 508* рублей в день". Ежедневный платеж достигается при следующих условиях: приобретение нового автомобиля УАЗ Профи в комплектации "Стандарт" (236021-010) с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в 25 000 рублей при покупке по программам "Трейд-ин"/"Утилизация", в кредит сроком на 72 месяца по ставке 15,35% годовых; первоначальный взнос 0 руб.; общая сумма кредита: 724 000 руб. Программой предусмотрено оформление полиса КАСКО по рискам "Ущерб" и "Хищение" автотранспортного средства в любой страховой компании, созданной в соответствии с законодательством РФ и осуществляющей соответствующий вид страховой деятельности. Кредит предоставляется ПАО "Совкомбанк" (Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46). Не является публичной офертой.

5 При покупке УАЗ ПРОФИ предъявите сертификат "Утилизация" и получите фиксированную скидку.

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