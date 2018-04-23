"УАЗ Профи" — помощь вашему бизнесу

Функциональность и экономичность "УАЗ Профи": высокая грузоподъемность до 1,5 тонны;

прочная рамная конструкция;

функциональная бортовая платформа;

возможность установки широкой гаммы разнообразных надстроек;

ремонтопригодность;

низкая стоимость владения.

Комфорт кабины: эргономичное место водителя;

шумо- и виброизоляция;

удобно расположенные органы управления;

широкий опциональный состав.

Надежность и проходимость: надежный, хорошо зарекомендовавший себя бензиновый двигатель ЗМЗ;

повышенная проходимость для монопривода;

полный привод от отечественного лидера решений 4х4;

самые выгодные условия гарантии. Главная черта "УАЗ Профи" — универсальность: грузовик справится с любыми задачами, как в условиях города, так и на бездорожье.

Мы рады сообщить об акциях для физических и юридических лиц: Скидка 10% по госпрограммам УАЗ с льготным периодом: сезонная оплата лизинга Выгода до 100 000 0% первоначальный взнос Действует программа "Утилизация" Гарантия 4 года на "УАЗ Профи" или 150 000 км, 6 лет гарантия на сквозную коррозию.

У вас все еще остались сомнения в правильности выбора нового автомобиля УАЗ? Тогда программа Тест-трак для вас! Вы берете автомобиль в тестовую эксплуатацию на срок до 10 дней и проверяете его в деле.

Официальный дилер УАЗ в Алтайском крае, Автоцентр УАЗ АГАС Адрес: пр. Калинина, 22-а

Телефон: 8 (3852) 200-777

Сайт: uaz-agas.ru

Скидка 10% по госпрограммам по Государственной программе льготного лизинга скидка предоставляется лизинговой компанией в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга.

ООО "УАЗ" совместно с лизинговой компанией АО "ЛК Европлан" представляют новую эффективную программу лизинга для предпринимателей, в которой учтены сезонные особенности бизнеса. Вносите стандартные лизинговые платежи в высокий сезон, когда автомобиль больше всего работает, и оплачивайте лизинг на льготных условиях в низкий сезон при спаде деловой активности! Предложение распространяется на модели УАЗ Пикап, УАЗ Профи и на классический коммерческий ряд: 3303, 3909,2206, 3741.

Выгода действительна при приобретении автомобиля УАЗ Профи 4х2 в салонах официальных дилеров УАЗ в комплектации Комфорт (модификация 236021-034-40) с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в размере 25 000 рублей при покупке по программам "Трейд-ин"/"Утилизация" и скидку, предоставляемую по государственным программам "Первый автомобиль"/"Семейный автомобиль". Предложение действительно до 30 апреля 2018 года. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

"УАЗ Профи в кредит без первоначального взноса за 508* рублей в день". Ежедневный платеж достигается при следующих условиях: приобретение нового автомобиля УАЗ Профи в комплектации "Стандарт" (236021-010) с учетом всех действующих специальных предложений, включая скидку в 25 000 рублей при покупке по программам "Трейд-ин"/"Утилизация", в кредит сроком на 72 месяца по ставке 15,35% годовых; первоначальный взнос 0 руб.; общая сумма кредита: 724 000 руб. Программой предусмотрено оформление полиса КАСКО по рискам "Ущерб" и "Хищение" автотранспортного средства в любой страховой компании, созданной в соответствии с законодательством РФ и осуществляющей соответствующий вид страховой деятельности. Кредит предоставляется ПАО "Совкомбанк" (Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46). Не является публичной офертой.

При покупке УАЗ ПРОФИ предъявите сертификат "Утилизация" и получите фиксированную скидку.

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