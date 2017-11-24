УАЗ выпустил Patriot-кабриолет

Ульяновский автозавод выпустил внедорожник Patriot c открытым верхом. Его заказали власти Намибии для проведения торжественных мероприятий. На заводе говорят, что у такой модификации есть коммерческий потенциал, передает autonews.
У кабриолета Patriot особая отделка салона, боковые поручни для устойчивости пассажиров во время движения, а также лестница в задней части кузова.
Директор по экспорту УАЗ Андрей Дорофеев заметил, что подобные авто востребованы среди министерств обороны разных стран для участия в церемониальных выездах. Ежегодно УАЗ делает несколько десятков таких спецверсий.
Дорофеев также сообщил, что его завод получил заказ на поставку нескольких подобных кабриолетов от "силового ведомства соседнего государства". Специалист уверен, что внедорожники с отрытым верхом могли бы иметь определенный спрос и на коммерческом рынке. Например, для сафари, развлекательных парков или природных заповедников.
В экспортной линейке производителя остается UAZ Hunter с тентованным (открытым) верхом. Их покупают силовики и компании туристического сектора. "Но похоже, что наши традиционные потребители хотели бы увидеть от УАЗа и новый модельный ряд ульяновских внедорожников в исполнении с открытым верхом", — добавил Дорофеев.
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