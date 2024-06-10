Участникам СВО хотят начать возвращать отобранные права за нетрезвое вождение

Согласно предложенным поправкам, вернуть удостоверения смогут мобилизованные, заключившие контракт с Минобороны, или те, кто участвует в военных действиях в составе добровольческих формирований.
По возвращении домой, водителю будет необходимо сдать свои права назад и ждать, пока не истечет срок, назначенный судом.
Тем, кто получил государственную награду или уволен со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней предлагают возвращать права без экзаменов и медицинских справок.
Закон пока не принят, его только отправили на рассмотрение в Госдуму.
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