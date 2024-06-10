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Автоновости

Участникам СВО хотят начать возвращать отобранные права за нетрезвое вождение

В правительстве разработали проект, по которому мобилизованные и контрактники могут пользоваться отобранными правами за нетрезвое вождение, сообщает РБК. Так же отмечается, что такое разрешение будет действовать только в период военного положения, мобилизации и в военное время.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
Фото: ru.freepik.com, автор pvproductions.

Согласно предложенным поправкам, вернуть удостоверения смогут мобилизованные, заключившие контракт с Минобороны, или те, кто участвует в военных действиях в составе добровольческих формирований.

По возвращении домой, водителю будет необходимо сдать свои права назад и ждать, пока не истечет срок, назначенный судом.

Тем, кто получил государственную награду или уволен со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней предлагают возвращать права без экзаменов и медицинских справок.

Закон пока не принят, его только отправили на рассмотрение в Госдуму.

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