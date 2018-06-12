Удачно припарковался. В Барнауле внедорожник сбил металлическое ограждение и разнес клумбу

12 июня в Барнауле на улице Кирова был замечен внедорожник Nissan Terrano, вставший на парковку возле ателье оригинальным образом, пишет очевидцы в сообществе Barnaul22.

Машина свернула металлическое ограждение из уголка и труб, разбила кирпичную кладку клумбы и встала на посаженные цветы. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.