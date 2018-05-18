В Алтайском крае автомобиль уехал от водителя, врезался в трамвай и застрял на путях. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском крае автомобиль уехал от водителя, врезался в трамвай и застрял на путях. Фото : vk.com/avarcomdtp. В Алтайском крае автомобиль уехал от водителя, врезался в трамвай и застрял на путях. Фото : vk.com/avarcomdtp.

По словам свидетелей ДТП, водитель Iveco TurboDaily припарковал автомобиль и вышел из салона. Скорее всего, он не поставил машину на ручник и она покатилась.

Автомобиль сначала врезался в трамвай, а потом проехал по путям и застрял. О пострадавших не общается.

Напомним, вечером 17 мая в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля.

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