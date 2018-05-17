Автоновости

В алтайском городе женщина на Nissan влетела в ЗИЛ

Сегодня, 11:34.
Автоновости

В Бийске 16 мая автомобиль Nissan Note под управлением женщины врезался в ЗИЛ, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".

Свидетели аварии пишут, что она произошла на улице Каховская. На снимках с места ДТП видно, что от удара автомобиль Nissan получил серьезные повреждения. У иномарки сильно смяло переднюю часть. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили проблему без вызова служб.

Напомним, в Алтайском крае вечером 15 мая в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota.

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