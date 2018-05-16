В Алтайском крае вечером 15 мая столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД региона.
В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22.
В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22.
В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22.
В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22.
ДТП произошло в 17:40 на 345 км Чуйского тракта. По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser при движении по нерегулируемому перекрестку столкнулся с Toyota Corolla. Пострадавших нет.
На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Toyota Corolla сильно смяло переднюю часть. У внедорожника помят бок и разбито лобовое стекло.
Напомним, в Барнауле ночью 15 мая при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист.
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