В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22. В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22. В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22. В Алтайском крае в жестком столкновении с внедорожником смяло Toyota. Фото : k.com/incident_22.

ДТП произошло в 17:40 на 345 км Чуйского тракта. По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser при движении по нерегулируемому перекрестку столкнулся с Toyota Corolla. Пострадавших нет.

На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Toyota Corolla сильно смяло переднюю часть. У внедорожника помят бок и разбито лобовое стекло.

Напомним, в Барнауле ночью 15 мая при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист.

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