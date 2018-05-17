В Барнауле Toyota сбила 88-летнюю пенсионерку

В Барнауле 16 мая автомобиль Toyota наехал на пенсионерку. Женщину увезли больницу, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 13:35 на улице Молодежная,21. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla под управлением 32-летнего водителя сбил женщину. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу.
В результате аварии 88-летняя женщина получила телесные повреждения. Ей оказали помощь в больнице и госпитализировали.
Напомним, в Барнауле ночью 15 мая при столкновении с Toyota пострадал мотоциклист.
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